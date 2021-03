Harry e Meghan | il piano nel caso in cui fosse venuto a mancare il Principe Filippo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Emergono nuovi retroscena sulla vicenda Emergono nuovi retroscena sulla tanto discussa intervista rilasciata daqualche settimana fa da Oprah Winfrey. Mentre arrivano esternazioni e reazioni più o meno ufficiali da parte degli altri membri della famiglia reale vengono svelati nuovi dettagli. Ne ha parlato, Gayle King, amica di Oprah Winfrey secondo cui ci sarebbe stato un accordo per rinviare la messa in onda dell’intervista qualoraro peggiorate le condizioni di salute del, fino a qualche giorno fa ancora in ospedale. L’intervista è stata registrata prima che il consorte della Regina Elisabetta IIricoverato: “Se glisuccesso qualcosa – ha detto la King durante la sua trasmissione radiofonica SiriusXM – Dio non voglia, ...

Se le condizioni del Principe Filippo fossero precipitate non sarebbe stata trasmessa la controversa intervista al Principealla CBS. Da settimane in Inghiterra non si parla d'altro che della controversa intervista del PrincipeMarkle da Oprah Winfrey . L'intervista è stata registrata poco ...Leggi anche "Il divorzio dasarà inevitabile": ecco cosa pensa la sorellastra diMarkle Buckingham Palace ha parlato: ecco come la famiglia reale commenta l'intervista a...Non si placa la scia di polemiche che ha fatto seguito all'intervista di Harry e Meghan. Fonti di Buckingham Palace: "Ecco la decisione della Regina".UNA FUGA CLAMOROSA … Non è esattamente Cenerentola Meghan Markle, classe 1981, quando sposa Harry (di tre anni più giovane), figlio di Carlo d'Inghilterra e della prima moglie Lady Diana Spencer, sest ...