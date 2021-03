Geppi Cucciari fuori di sé contro Sandra Milo le urla “Brutta deficiente”

(Di venerdì 19 marzo 2021) In questo periodo storico davvero difficile, triste e che sta durando da un anno, nessuno si dovrebbe permettere di scherzare sul covid. Non esistono battute che possono essere accettate su una pandemia che sta distruggendo il mondo. Le conseguenze di questa pandemia le porteremo segnate sul nostro copro e nelle nostre menti a lungo e troppe sono le persone che a causa del covid stanno morendo, pertanto è difficile accettere scherzi, battute e risatine su questo virus e su ciò che sta causando. Per questo, quando ieri, 88enne ha fatto uno scherzo telefonico aGucciari, nessuno si è divertito ma la bravissima attrice ha ricevuto numerosissime critiche, tutte condivisibili. Vediamo cosa è accaduto.fa una scherzo aGucciari che la prende ...

Sandra Milo, dopo aver fatto la seconda dose del vaccino anti Covid, è stata ospite del programma radio Un giorno da Pecora, dove ha finto un malore mandando nel panico i conduttorie Giorgio Lauro. Di seguito il video dello scherzo shock!Su 'Charity Stars' attori, registi, musicisti mettono all'asta il proprio tempo in favore di EMERGENCYSu Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, la foto nuda con il pancione. Poi, il brutto insulto dell'hater. La risposta di lei spiazza tutti. La scorsa notte, ...I conduttori della trasmissione radiofonica sono Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Lo scherzo di Sandra Milo in radio non è piaciuto e sta facendo parecchio discutere. Oggi hanno avuto ospite in collega ...