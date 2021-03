Follia in piena notte: lancia un sasso contro il bus Atac dal cavalcavia, rompe il vetro e ferisce l’autista (Di venerdì 19 marzo 2021) lanciare sassi contro i bus del trasporto pubblico, è questa l’ultima “moda” esplosa a Roma e zone limitrofe. Solo nella giornata di ieri si sono verificati due episodi distinti: il primo nella zona della Magliana (che vi abbiamo raccontato qui), dove alcuni abitanti del campo rom hanno preso a sassate i mezzi di rientro al deposito; il secondo addirittura in piena notte, con un’autista che è rimasto ferito al volto a Tivoli. Tivoli: sassi contro il bus Atac, ferito l’autista In questo caso tutto è successo nel cuore della notte, poco prima delle 3.00 lungo la Via Tiburtina all’altezza del civico 163, zona Tivoli. Un mezzo adibito al trasporto del solo personale è stato oggetto di una sassaiola partita da un cavalcavia da parte di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021)re sassii bus del trasporto pubblico, è questa l’ultima “moda” esplosa a Roma e zone limitrofe. Solo nella giornata di ieri si sono verificati due episodi distinti: il primo nella zona della Magliana (che vi abbiamo raccontato qui), dove alcuni abitanti del campo rom hanno preso a sassate i mezzi di rientro al deposito; il secondo addirittura in, con un’autista che è rimasto ferito al volto a Tivoli. Tivoli: sassiil bus, feritoIn questo caso tutto è successo nel cuore della, poco prima delle 3.00 lungo la Via Tiburtina all’altezza del civico 163, zona Tivoli. Un mezzo adibito al trasporto del solo personale è stato oggetto di una sassaiola partita da unda parte di ...

