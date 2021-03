Ferrovie sempre più green con un bond sostenibile da 1 miliardo (Di venerdì 19 marzo 2021) Obbligazione verde per Ferrovie dello Stato. Il gruppo guidato dal ceo Gianfranco Battisti ha infatti lanciato un green bond a 7 anni dell’importo di 1 miliardo di euro, ottenendo un’ottima risposta dal mercato, come testimoniano gli ordini per 1,75 miliardi di euro, compresi 240 milioni sottoscritti dai lead manager. Il titolo emesso da Piazza della Croce Rossa, sottoscrivibile fino al 25 marzo prossimo, garantisce un premio di 60 centesimi rispetto alla curva swap, contro una prima guidance di rendimento in area 70 punti base. Incaricate dell’operazione Deutsche Bank, Goldman Sachs, Imi- Intesa Sanpaolo, Ing, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander e Unicredit. Più nel dettaglio, il grosso dei proventi raccolti dal mercato verrà impiegato per finanziare l’acquisto dei treni regionali Pop e Rock e per gli Etr 1000 ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021) Obbligazione verde perdello Stato. Il gruppo guidato dal ceo Gianfranco Battisti ha infatti lanciato una 7 anni dell’importo di 1di euro, ottenendo un’ottima risposta dal mercato, come testimoniano gli ordini per 1,75 miliardi di euro, compresi 240 milioni sottoscritti dai lead manager. Il titolo emesso da Piazza della Croce Rossa, sottoscrivibile fino al 25 marzo prossimo, garantisce un premio di 60 centesimi rispetto alla curva swap, contro una prima guidance di rendimento in area 70 punti base. Incaricate dell’operazione Deutsche Bank, Goldman Sachs, Imi- Intesa Sanpaolo, Ing, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander e Unicredit. Più nel dettaglio, il grosso dei proventi raccolti dal mercato verrà impiegato per finanziare l’acquisto dei treni regionali Pop e Rock e per gli Etr 1000 ...

