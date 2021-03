Elettra Lamborghini disperata | un vuoto enorme | “Mi mancherai…”

Leggi su youmovies

(Di venerdì 19 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lancia un messaggio social che fa preoccupare tutti i suoi follower, di che cosa si tratta? Come sappiamo da qualche giorno la cantante è in quarantena dopo essere risultata positiva al Covid, nonostante sia asintomatica e in piena forse come lei stessa ha mostrato sul suo profilo. Il tutto è successo a pochi