Eduardo Scarpetta | l’attore incanta con “Carosello Carosone”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Su Rai Uno è andato in scena l’omaggio a RenatoÈ andato in onda, ieri sera, 18 marzo l’omaggio al musicista e cantautore napoletano Renato, autore di brano divenuti celebre in tutto il mondo. “” ha visto per protagonista, attore di 27 anni che ha lo stesso nome del suo celebre partente (trisavolo) ovvero il ommediografo napoletano, capostipite della dinastia teatrale degli-De Filippo.ha iniziato presto a recitare, ovvero già a 9 anni come ha spiegato a “Corriere della Sera”: “Un minuscolo ruolo accanto a mio padre nella commedia Feliciello e Feliciella di, in occasione dei 150 ...

Advertising

giovannivernia : Ma state vedendo che fenomeno Eduardo Scarpetta che interpreta Carosone su @RaiUno ? ?????????????? - Raicomspa : ???? #CaroselloCarosone racconta il successo internazionale di #RenatoCarosone, il musicista italiano più famoso al m… - fanpage : “Un regista mi disse ‘hai la faccia antica’” Da L’Amica Geniale a #CaroselloCarosone, il volto di Eduardo Scarpetta… - 361_magazine : #EduardoScarpetta l'attore incanta - PalliCaponera : RT @diceNiNi: Visto ieri sera #CaroselloCarosone film su Renato Carosone. Atmosfera, ambienti, contesto storico e personaggi riproposti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Eduardo Scarpetta

... rispettosi del mix di musica ballabile di radici blues e sketch appartenenti all'imprinting 'alto' del cabarettismo partenopeo, permette adi calarsi con ammirevole disinvoltura ...interpreta Carosone: 'Non è stato facile cantare le sue canzoni' Stasera, alle 21:30, su Rai1 andrà in onda il film Carosello Carosone che racconta la vita e la carriera del grande ...C'era grande attesa per il film "Carosello Carosone", andato in onda ieri sera su Rai1, e le aspettative non sono state deluse. L'affascinante storia del cantautore e musicista partenopeo è stata un'o ...Il giovane attore vestirà i panni di Renato Carosone nel film ‘Carosello Carosone’, che andrà in onda stasera giovedì 18 marzo in prima serata su Rai 1. Visualizza questo post su Instagram Un post con ...