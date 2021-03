Dl sostegni: in corso riunione Draghi-Lega, braccio di ferro su cartelle (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Non si scioglie il nodo delle vecchie cartelle da stralciare, periodo 2010-2015, asticella ferma a 5mila euro. Il Consiglio dei ministri slitta: dalle 15, quando era inizialmente previsto, alle 16, ma passate le 17.30 non è ancora iniziato. La Lega, in particolare, è sul piede di guerra. E' infatti in corso una riunione, apprende l'Adnkronos, tra il premier Mario Draghi e la deLegazione della Lega per tentare si sciogliere i nodi Legati alle questione cartelle. La proposta di mediazione che sarebbe stata avanzata dal premier Mario Draghi -ovvero lo stralcio per le cartelle con un reddito che non superi i 30mila euro, e fino al 2011 al massimo- sarebbe stata rifiutata dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Non si scioglie il nodo delle vecchieda stralciare, periodo 2010-2015, asticella ferma a 5mila euro. Il Consiglio dei ministri slitta: dalle 15, quando era inizialmente previsto, alle 16, ma passate le 17.30 non è ancora iniziato. La, in particolare, è sul piede di guerra. E' infatti inuna, apprende l'Adnkronos, tra il premier Marioe la dezione dellaper tentare si sciogliere i noditi alle questione. La proposta di mediazione che sarebbe stata avanzata dal premier Mario-ovvero lo stralcio per lecon un reddito che non superi i 30mila euro, e fino al 2011 al massimo- sarebbe stata rifiutata dal ...

