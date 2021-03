Diletta Leotta felice con l’uomo della sua vita. E non è Can Yaman – FOTO (Di venerdì 19 marzo 2021) Diletta Leotta ha pubblicato una FOTO con quello che definisce il vero uomo della sua vita. Ma non si tratta dell’attore turco La giornalista siciliana ha pubblicato una FOTO che ha lasciato i suoi follower di Instagram senza parole. Lo scatto sulla sua pagina Instagram ha mostrato a tutti i follower l’uomo della sua vita. E lo stupore generale è arrivato quando la persona in questione non è stata Can Yaman. E se la bellezza catanese non parla dell’attore turco di chi si tratta? Nel giorno della festa del papà il pensiero non poteva che andare al signor Rori. Il padre di Diletta Leotta che stravede per la figlia. Tanti artisti e personaggi dello ... Leggi su formatonews (Di venerdì 19 marzo 2021)ha pubblicato unacon quello che definisce il vero uomosua. Ma non si tratta dell’attore turco La giornalista siciliana ha pubblicato unache ha lasciato i suoi follower di Instagram senza parole. Lo scatto sulla sua pagina Instagram ha mostrato a tutti i followersua. E lo stupore generale è arrivato quando la persona in questione non è stata Can. E se la bellezza catanese non parla dell’attore turco di chi si tratta? Nel giornofesta del papà il pensiero non poteva che andare al signor Rori. Il padre diche stravede per la figlia. Tanti artisti e personaggi dello ...

Advertising

LorenzoMontnari : Paura. Terremoto. Non va whatsapp. Già vedo il mondo cambiare. Diletta Leotta e l'uomo U POWER su Twitter. Pubblici… - GibelliTiziana : RT @HuffPostItalia: Diletta Leotta: 'Non ho paura! Al mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato da Ema e Aifa' - giornali_it : Diletta Leotta, gli auguri a papà: 'Nessuno lo direbbe mai ma...' #19marzo #QuotidianiSportivi #CorriereDelloSport - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta: ora parla Maurizio Costanzo - infoitcultura : Diletta Leotta corriere per un giorno: la sexy giornalista fa “impazzire” un suo ammiratore – VIDEO! -