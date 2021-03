Crac popolare di Vicenza | Zonin se la cava con una condanna di soli 6 anni e 6 mesi

(Di venerdì 19 marzo 2021) La giustizia italiana fa registrare un’altra brutta pagina della sua storia. Il Tribunale dihato ae 6l’ex presidente della Bancadi, Gi, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell’istituto, poi dichiarato fallito. Questo signore ha distrutto un’economia. Ha distrutto i risparmiatori. È riuscito a sottrarre alla giustizia i suoi beni. E alla fine? Solo 6e 6. La sentenza è stata letta intorno alle 16 al termine della camera di consiglio che era iniziata alle 14 di ieri.Ti potrebbe interessare anche: “Basta interruzioni per i nostri e stacchi sulle calzature”. Grillo detta le regole alle ...

Oltre ai piccoli azionisti della Bancadi Vicenza, nel processo era costituita anche la Banca d'Italia. Fla - 19 - 03 - 21 17:06:15 (0537) 5 NNNN... ex presidente della Bancadi Vicenza, a una condanna di 6 anni e 6 mesi di reclusione al termine del processo di primo grado sulla passata gestione dell'istituto che aveva portato ale ...Condannato anche Emanuele Giustini, Paolo Marin e Andrea Piazzetta. Assolti Giuseppe Zigliotto e Massimiliano Pellegrini perché il fatto non sussiste ...Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell'istitut ...