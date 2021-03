Covid, Locatelli (Css): ecco cosa succede a chi rinuncia al vaccino AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la conferenza stampa del Comitato tecnico scientifico dopo il via libera della vaccinazione di AstraZeneca, Franco Locatelli ha spiegato che chi rifiuta di sottoporsi al vaccino verrà ricontattato successivamente nel tempo. Dunque, perde la priorità. "cosa succede a chi rifiuta AstraZeneca", l'annuncio di Franco Locatelli nella conferenza stampa Il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, nella conferenza stampa al Ministero della Salute, ha chiarito: «Chi rifiuta la vaccinazione con AstraZeneca sarà ricontattato per un'altra tipologia di vaccino, ma soltanto successivamente nel tempo». Oggi è stato ufficialmente revocato il divieto di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la conferenza stampa del Comitato tecnico scientifico dopo il via libera della vaccinazione di, Francoha spiegato che chi rifiuta di sottoporsi alverrà ricontattato successivamente nel tempo. Dunque, perde la priorità. "a chi rifiuta", l'annuncio di Franconella conferenza stampa Il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco, nella conferenza stampa al Ministero della Salute, ha chiarito: «Chi rifiuta la vaccinazione consarà ricontattato per un'altra tipologia di, ma soltanto successivamente nel tempo». Oggi è stato ufficialmente revocato il divieto di ...

