COSA ACCADE DAVVERO IN MYANMAR? LA CACCIATA DI SOROS E DELLE OPEN SOCIETY FOUNDATION (Di venerdì 19 marzo 2021) Secondo fonti di notizie indipendenti, l’elezione del MYANMAR dell’8 novembre 2020 sarebbe andata come quella DELLE recenti presidenziale degli Stati Uniti, falsificata come minimo dalle macchine per il conteggio dei voti . L’alleata globalista Aung San Suu Kyi è stata rieletta, ma è stata destituita con un colpo di stato militare il 1 ° febbraio 2021. Si ritiene che SOROS proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Secondo fonti di notizie indipendenti, l’elezione deldell’8 novembre 2020 sarebbe andata come quellarecenti presidenziale degli Stati Uniti, falsificata come minimo dalle macchine per il conteggio dei voti . L’alleata globalista Aung San Suu Kyi è stata rieletta, ma è stata destituita con un colpo di stato militare il 1 ° febbraio 2021. Si ritiene cheproviene da Database Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Dopo la mozzarella, ora tocca al pomodoro. È di nuovo guerra di carte bollate tra la Puglia e la Campania. Leggete… - PeppeDany2 : @mirkonicolino Domanda : in caso i giocatori non si presentano in ritiro perché l'Inter non li fa andare..cosa accade? - FeluchiPaola : Crediamo che la cultura dell’indifferenza si combatta anche raccontando cosa realmente accade, comprendendo le caus… - AgtAlesii : RT @globalistIT: - ffippa : RT @ilTascabile: 'In un racconto mediatico dove la realtà diventa sempre più indistinguibile dalla fiction, cosa accade al tempo? Si dilata… -