ATP Acapulco 2021 | Alexander Zverev e Stefanos Tsistipas in semifinale sul cemento messicano

Advertising

Eurosport_IT : Buongiorno con un Lorenzo #Musetti SUPER! ???????? L'azzurro batte Dimitrov ed è in semifinale ad Acapulco! Affronterà… - elisaasciotii : RT @federtennis: Meraviglioso Lorenzo! ?? Ad Acapulco batte Dimitrov per 6-4 7-6 e vola in semifinale, la prima in un ATP 500! #Musetti da… - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: M U S E T T I ??????????? Ad #Acapulco ???? Lorenzo fa la Storia: batte anche Grigor Dimitrov ???? (64 76) e lancia la sfida a Ts… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: M U S E T T I ??????????? Ad #Acapulco ???? Lorenzo fa la Storia: batte anche Grigor Dimitrov ???? (64 76) e lancia la sfida a Ts… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: Partita storica, vinta da Campione. Significativi il controbreak immediato a metà 2º set sul 2-3 e la voglia di vincere n… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Acapulco

Lorenzo non si ferma. Dopo aver battuto Schwartzman, fa fuori anche Frances Tiafoe negli ottavi di finale del torneodi. Il 19enne azzurro si impone in rimonta sul cemento messicano al terzo set con il punteggio di 2 - 6, 6 - 3, 7 - 6 (7 - 1) in oltre due ore e mezza di match. Ora nei quarti sfiderà il ...Dopo la prima vittoria contro un top 10, Lorenzo Musetti ha regalato ancora spettacolo al torneodi. Il 19enne di Carrara ha sconfitto in rimonta Tiafoe, staccando il pass per i quarti di finale. Le parole di Musetti Un traguardo davvero speciale per il giovane azzurro, che non ha ...Lorenzo Musetti ha sconfitto Grigor Dimitrov per 6-4, 7-6(3), in occasione dei quarti di finale dell’Atp 500 di Acapulco 2021. Il talentuoso tennista di Carrara ha tenuto testa meravigliosamente al ...Musetti si è qualificato per le semifinale del torneo ATP 500 di Acapulco. Il giovane italiano ha piegato in due set il bulgaro Dimitrov, testa di serie numero 4, ex top ten e già vincitore di questo ...