Atp 500 Dubai, la finale sarà Karatsev-Harris: battuti Rublev e Shapovalov (Di venerdì 19 marzo 2021) Saranno Asian Karatsev e Lloyd Harris a contendersi l’Atp 500 di Dubai nella finalissima di sabato 20 marzo. Il giustiziere di Jannik Sinner nei quarti ha vinto il derby russo contro Andrej Rublev, testa di serie numero 2 del torneo, con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Il 27enne moscovita, semifinalista agli ultimi Australian Open, ha servito per il match per due volte consecutive e dopo aver annullato due break point ha chiuso il match al secondo tentativo utile. In precedenza vittoria del sudafricano Harris al termine di un match equilibratissimo contro Shapovalov, finito 6-7(5) 6-4 7-6(6) in favore del sudafricano. Per il 24enne di Città del Capo è la seconda finale a livello Atp della carriera dopo quella persa ad Adelaide con Rublev nel 2020. ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Saranno Asiane Lloyda contendersi l’Atp 500 dinella finalissima di sabato 20 marzo. Il giustiziere di Jannik Sinner nei quarti ha vinto il derby russo contro Andrej, testa di serie numero 2 del torneo, con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Il 27enne moscovita, semifinalista agli ultimi Australian Open, ha servito per il match per due volte consecutive e dopo aver annullato due break point ha chiuso il match al secondo tentativo utile. In precedenza vittoria del sudafricanoal termine di un match equilibratissimo contro, finito 6-7(5) 6-4 7-6(6) in favore del sudafricano. Per il 24enne di Città del Capo è la secondaa livello Atp della carriera dopo quella persa ad Adelaide connel 2020. ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? LORENZO! ?? Musetti elimina Grigor Dimitrov in due set (6-4 7-6) e centra la sua prima semifinale in un ATP 500!… - Mandrak11654875 : RT @SuperTennisTv: ?? LORENZO! ?? Musetti elimina Grigor Dimitrov in due set (6-4 7-6) e centra la sua prima semifinale in un ATP 500! Da l… - mc__mc_ : Quale finale volevo a Dubai? Shapovalov-Rublev. Quale finale avrò a Dubai? Harris-Karatzev Non mi rimane che con… - WeAreTennisITA : Harris in finale ?? Non ferma la sua corsa il sudafricano Lloyd Harris, che batte anche Denis Shapovalov per 6-7 6-4… - paoloangeloRF : RT @SuperTennisTv: ?? LORENZO! ?? Musetti elimina Grigor Dimitrov in due set (6-4 7-6) e centra la sua prima semifinale in un ATP 500! Da l… -