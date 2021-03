Astrazeneca, "non serve l'aspirina prima del vaccino. Nessun rischio per chi prende la pillola" (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell’utilizzo del vaccino Astrazeneca “non ci sono avvertenze speciali, nemmeno per chi assume la pillola anticoncezionale néper chi ha altre coagulopatie, non sono richiesti né esami prima né successivi”. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, in conferenza stampa al ministero della Salute. E ancora: “Aifa esprimerà nei prossimi giorni un documento ufficiale contro ogni uso preventivo o profilattico con farmaci tipo aspirina o simili, cioè antinfiammatori non steroidei, come anche tachipirina o eparine. Non c’è motivo di fare trattamenti preventivi o post-vaccinali per prevenire eventi rarissimi e ancora non correlati”. Nel giorno in cui riparte la somministrazione del vaccino di Oxford, Gianni Rezza ha avvertito sulla necessità di accelerare la campagna dopo lo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell’utilizzo del“non ci sono avvertenze speciali, nemmeno per chi assume laanticoncezionale néper chi ha altre coagulopatie, non sono richiesti né esaminé successivi”. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, in conferenza stampa al ministero della Salute. E ancora: “Aifa esprimerà nei prossimi giorni un documento ufficiale contro ogni uso preventivo o profilattico con farmaci tipoo simili, cioè antinfiammatori non steroidei, come anche tachipirina o eparine. Non c’è motivo di fare trattamenti preventivi o post-vaccinali per prevenire eventi rarissimi e ancora non correlati”. Nel giorno in cui riparte la somministrazione deldi Oxford, Gianni Rezza ha avvertito sulla necessità di accelerare la campagna dopo lo ...

