Aiuti alle imprese in cinque fasce e licenziamenti selettivi fino a fine anno (Di venerdì 19 marzo 2021) Il decreto sostegni (ex ristori 5) finalmente è pronto. E oggi il consiglio dei ministri dovrebbe approvarlo. Ma resta lo scoglio della cancellazione delle cartelle esattoriali, che divide la maggioranza Draghi. Nell’ultima bozza del governo, lo stralcio dei pagamenti maturati tra il 2000 e il 2015 fino a 5mila euro è rimasto. Oltre al congelamento degli atti fino al 30 aprile e alla distribuzione della consegna spalmata su due anni una volta ripresi gli invii. Ma sul resto i partiti sono divisi. Il Pd si è schierato contro quello che definisce come un “condono”, appoggiato invece dalla vecchia maggioranza gialloverde cinque Stelle più Lega. Il nodo dovrebbe essere sciolto oggi in consiglio dei ministri, probabilmente con una mediazione. Intanto, nel decreto si trovano molte delle anticipazioni dei giorni scorsi. Il capitolo più ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 marzo 2021) Il decreto sostegni (ex ristori 5) finalmente è pronto. E oggi il consiglio dei ministri dovrebbe approvarlo. Ma resta lo scoglio della cancellazione delle cartelle esattoriali, che divide la maggioranza Draghi. Nell’ultima bozza del governo, lo stralcio dei pagamenti maturati tra il 2000 e il 2015a 5mila euro è rimasto. Oltre al congelamento degli attial 30 aprile e alla distribuzione della consegna spalmata su due anni una volta ripresi gli invii. Ma sul resto i partiti sono divisi. Il Pd si è schierato contro quello che definisce come un “condono”, appoggiato invece dalla vecchia maggioranza gialloverdeStelle più Lega. Il nodo dovrebbe essere sciolto oggi in consiglio dei ministri, probabilmente con una mediazione. Intanto, nel decreto si trovano molte delle anticipazioni dei giorni scorsi. Il capitolo più ...

