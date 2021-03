Young Boys-Ajax 0-2: olandesi qualificati (Di venerdì 19 marzo 2021) Young Boys-Ajax 0-2, questo il risultato finale dopo i novanta minuti regolamentari. Gli olandesi trionfano anche in Svizzera nello stadio Wankdorf e accedono ai quarti di finale di Europa League. Young Boys-Ajax 0-2: che partita è stata? L’Ajax nonostante il rassicurante vantaggio ottenuto nella gara di andata, riesce a mantenere il controllo del gioco. La qualità tecnica degli olandesi prevale sull’organizzazione tattica degli svizzeri che vedono i sogni qualificazione frantumarsi alla rete di Neres. Il brasiliano non deve far altro che appoggiare in rete un pallone facile di Dusan Tadic. Prima frazione che certifica il dominio olandese che diventa più ampio nella ripresa con il secondo gol della gara. Questa volta è Tadic ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021)0-2, questo il risultato finale dopo i novanta minuti regolamentari. Glitrionfano anche in Svizzera nello stadio Wankdorf e accedono ai quarti di finale di Europa League.0-2: che partita è stata? L’nonostante il rassicurante vantaggio ottenuto nella gara di andata, riesce a mantenere il controllo del gioco. La qualità tecnica degliprevale sull’organizzazione tattica degli svizzeri che vedono i sogni qualificazione frantumarsi alla rete di Neres. Il brasiliano non deve far altro che appoggiare in rete un pallone facile di Dusan Tadic. Prima frazione che certifica il dominio olandese che diventa più ampio nella ripresa con il secondo gol della gara. Questa volta è Tadic ...

