Valheim ha una bizzarra mod che consente di domare e allevare persino i troll (Di giovedì 18 marzo 2021) Valheim consente ai giocatori di domare alcuni animali come cinghiali e lupi intrappolandoli in recinti e nutrendoli. Tuttavia la nuova mod "AllTameable" dell'utente Buzz estende questa funzionalità praticamente a tutte le creature del gioco, tranne alcune che non funzionano ancora (cervi, pesci) e una manciata di creature che possono essere addomesticate ma attualmente presentano diversi bug. Per impostazione predefinita, questa mod include solo troll e goblin, ma se siete disposti a modificare il file di configurazione, si apre un numero enorme di possibilità di domare altre creature: troll, scheletri, sanguisughe, insomma quasi tutto. Purtroppo per sfruttare al meglio la mod sono necessarie una serie di modifiche ai file del gioco, ma niente paura: nella sua pagina sono presenti ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021)ai giocatori dialcuni animali come cinghiali e lupi intrappolandoli in recinti e nutrendoli. Tuttavia la nuova mod "AllTameable" dell'utente Buzz estende questa funzionalità praticamente a tutte le creature del gioco, tranne alcune che non funzionano ancora (cervi, pesci) e una manciata di creature che possono essere addomesticate ma attualmente presentano diversi bug. Per impostazione predefinita, questa mod include soloe goblin, ma se siete disposti a modificare il file di configurazione, si apre un numero enorme di possibilità dialtre creature:, scheletri, sanguisughe, insomma quasi tutto. Purtroppo per sfruttare al meglio la mod sono necessarie una serie di modifiche ai file del gioco, ma niente paura: nella sua pagina sono presenti ...

Advertising

Eurogamer_it : Una nuova mod di #Valheim consente di domare e allevare persino i troll. - TheKossator : Comprare una VPS su @ContaboCom e configurarci un server per giocare a Valheim con gli amici: ? Fatto #Valheim - infoitscienza : Valheim: un giocatore ha creato una Tour Eiffel in scala 1:1 con 40mila blocchi - Asgard_Hydra : Valheim: un giocatore ha creato una Tour Eiffel in scala 1:1 con 40mila blocchi - - GamingToday4 : Valheim: un giocatore ha creato una Tour Eiffel in scala 1:1 con 40mila blocchi -

Ultime Notizie dalla rete : Valheim una Skyrim: Riften trasformata per sbaglio in una città fatta di formaggio Una disavventura certamente divertente e per questo vi lasciamo il link alla mod a questo indirizzo. che recentemente ha invaso anche il recente survival vichingo Valheim . Insomma, vedere queste ...

Minecraft: giocatore crea l'Elysian Hold di WOW, risultato maestoso L'opera di questo appassionato sta già ottenendo tutta una serie di consensi da parte degli altri ... come alcuni giocatori del recentissimo Valheim, altro gioco che proprio in queste settimane sta ...

Valheim, giocatore ricrea un’imponente corazzata americana Tom's Hardware Italia Valheim ha una bizzarra mod che consente di domare e allevare persino i troll Purtroppo per sfruttare al meglio la mod sono necessarie una serie di modifiche ai file del gioco, ma niente paura: nella sua pagina sono presenti tutti i passi da fare. Valheim a pochi giorni dalla ...

Going Medieval: primo contatto con i coloni di Foxy Voxel Non ho fatto in tempo a mettere da parte le capanne vichinghe di Valheim che eccomi qui nuovamente impegnato ... Premetto che ho trascorso qualche ora con una versione ampiamente incompleta del gioco ...

disavventura certamente divertente e per questo vi lasciamo il link alla mod a questo indirizzo. che recentemente ha invaso anche il recente survival vichingo. Insomma, vedere queste ...L'opera di questo appassionato sta già ottenendo tuttaserie di consensi da parte degli altri ... come alcuni giocatori del recentissimo, altro gioco che proprio in queste settimane sta ...Purtroppo per sfruttare al meglio la mod sono necessarie una serie di modifiche ai file del gioco, ma niente paura: nella sua pagina sono presenti tutti i passi da fare. Valheim a pochi giorni dalla ...Non ho fatto in tempo a mettere da parte le capanne vichinghe di Valheim che eccomi qui nuovamente impegnato ... Premetto che ho trascorso qualche ora con una versione ampiamente incompleta del gioco ...