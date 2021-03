Vaccino AstraZeneca | chi rinuncia sarà messo in coda

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Cosa succede a chial? Il piano prevede una attesa di tre mesi prima di una nuova chiamata. ROMA –, cosa succede a chi? In molti nelle ultime ore si stanno ponendo questa domanda. Il giudizio dell’Ema dovrebbe essere positivo e l’Italia già nelle prossime ore dovrebbe ripartire con la somministrazioni delle dosi. Nonostante questo, diversi cittadini hanno espresso i propri dubbi sul farmaco anglo-svedese e stanno pensando di non rispondere alla chiamata. Decisioni che rischiano di complicare la campagna e, per questo, il Governo pensa di attivare un meccanismo introdotto già in passato, ma fino ad ora poco utilizzato., cosa succede se rinuncio? Se un cittadino ...