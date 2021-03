Vaccini “avanzati”, piano antispreco: chi verrà chiamato per non buttare via le dosi (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto ««Le dosi dei Vaccini eventualmente avanzati a fine giornata, qualora non conservabili, possono essere eccezionalmente somministrate per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento». L’ordinanza firmata dal commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, il generale Figliuolo, parla chiaro: i Vaccini sono pochi e non vanno sprecati e quindi per evitare che il residuo delle fiale di vaccino aperte nel corso della giornata sia buttato, ciò ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto ««Ledeieventualmentea fine giornata, qualora non conservabili, possono essere eccezionalmente somministrate per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento». L’ordinanza firmata dal commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, il generale Figliuolo, parla chiaro: isono pochi e non vanno sprecati e quindi per evitare che il residuo delle fiale di vaccino aperte nel corso della giornata sia buttato, ciò ...

