Ultim'ora – AstraZeneca, arriva la decisione dell'Ema sul vaccino (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE' arrivata poco dopo le 17 la decisione dell'Ema sul vaccino AstraZeneca. L'Agenzia europea del farmaco ha ritenuto il siero anglo-svedese sicuro ed efficace contro il covid-19. "I benefici sono superiori ai rischi. Il vaccino non è legato a rischio trombosi", ha dichiarato la direttrice Emer Cooke. Adesso, dunque, si potranno riprendere le vaccinazioni con AstraZeneca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

