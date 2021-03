Tennis, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti stabiliscono un primato in coppia. L’Italia è valutata come un riferimento (Di giovedì 18 marzo 2021) Il futuro del Tennis italiano è roseo? Probabilmente sì. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in due tornei diversi procedono nel loro incedere, contro i pronostici e la forza di chi è dall’altra parte del campo. Entrambi i giovani alfieri del Bel Paese hanno raggiunto i quarti di finale di due ATP 500 (nel caso dell’altoatesino Dubai e del toscano Acapulco), stabilendo un piccolo primato: i due giocatori più giovani ad approdare ai quarti di due tornei con queste caratteristiche sono italiani. Musetti, sul cemento messicano, si è regalato il primo successo in carriera contro un top-10, ovvero l’argentino Diego Schwartzman e poi è riuscito a imporsi al termine di un confronto decisamente palpitante contro l’americano Frances Tiafoe, portando avanti la sua particolare ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Il futuro delitaliano è roseo? Probabilmente sì.in due tornei diversi procedono nel loro incedere, contro i pronostici e la forza di chi è dall’altra parte del campo. Entrambi i giovani alfieri del Bel Paese hanno raggiunto i quarti di finale di due ATP 500 (nel caso dell’altoatesino Dubai e del toscano Acapulco), stabilendo un piccolo: i due giocatori più giovani ad approdare ai quarti di due tornei con queste caratteristiche sono italiani., sul cemento messicano, si è regalato il primo successo in carriera contro un top-10, ovvero l’argentino Diego Schwartzman e poi è riuscito a imporsi al termine di un confronto decisamente palpitante contro l’americano Frances Tiafoe, portando avanti la sua particolare ...

