Telepass, da Antitrust multa per 2 milioni (Di giovedì 18 marzo 2021) multa da 2 milioni di euro per Telepass da Antitrust per pratica commerciale scorretta. La sanzione per Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A. a causa di una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria App, a favore dei clienti titolari degli abbonamenti Telepass Family e Telepass Viacard. L’Autorità ha accertato che le due società hanno condiviso le informazioni sui propri utenti con compagnie e intermediari di assicurazione – con cui hanno concluso contratti di distribuzione di polizze – senza averli adeguatamente informati sulla raccolta e sul modo di utilizzo dei loro dati, anche a fini commerciali. In particolare, l’informazione fornita in sede di presentazione del servizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021)da 2di euro perdaper pratica commerciale scorretta. La sanzione perS.p.A. eBroker S.p.A. a causa di una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria App, a favore dei clienti titolari degli abbonamentiFamily eViacard. L’Autorità ha accertato che le due società hanno condiviso le informazioni sui propri utenti con compagnie e intermediari di assicurazione – con cui hanno concluso contratti di distribuzione di polizze – senza averli adeguatamente informati sulla raccolta e sul modo di utilizzo dei loro dati, anche a fini commerciali. In particolare, l’informazione fornita in sede di presentazione del servizio ...

Advertising

Italia_Notizie : Antitrust, multa 2 milioni a società del gruppo Telepass su Rc auto - Antonelli_UNC : Multa @antitrust_it a #telepass. Condividevano dati utenti. Bene sanzione per i @consumatori - Adnkronos : #Telepass, da #Antitrust multa per 2 milioni - fisco24_info : Telepass, da Antitrust multa per 2 milioni: Per pratica commerciale scorretta - studiomarzocchi : Ultima Ora: Telepass, multa Antitrust da 2 milioni a società del gruppo: i dati dei clienti per offrire polizze Rc… -