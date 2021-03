Serena Bortone, non riesce a trattersi: le lacrime della donna (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice televisiva Serena Bortone ha messo in mostra in diretta un lato fragile di sé, lasciandosi andare alla commozione. Serena Bortone volto molto noto e apprezzato della televisione italiana si è fatta cogliere oggi da una grande commozione, e non è riuscita a trattenere le lacrime. In realtà la Bortone non è nuova a Leggi su youmovies (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice televisivaha messo in mostra in diretta un lato fragile di sé, lasciandosi andare alla commozione.volto molto noto e apprezzatotelevisione italiana si è fatta cogliere oggi da una grande commozione, e non è riuscita a trattenere le. In realtà lanon è nuova a

Advertising

quelliche_rai2 : .@miaceran e l'importanza di conoscere le lingue. #QCC ??Su #RaiPlay l'intervista completa di Serena nostra ??… - rubenkahlun : RT @see_lallero: Non è mai facile portare le storie drammatiche che il Covid ha scritto (purtroppo). Con la signora Marisa restare inermi è… - altrogiornorai1 : RT @see_lallero: Non è mai facile portare le storie drammatiche che il Covid ha scritto (purtroppo). Con la signora Marisa restare inermi è… - domenicomarock : RT @see_lallero: Non è mai facile portare le storie drammatiche che il Covid ha scritto (purtroppo). Con la signora Marisa restare inermi è… - ziomuro : RT @see_lallero: Non è mai facile portare le storie drammatiche che il Covid ha scritto (purtroppo). Con la signora Marisa restare inermi è… -