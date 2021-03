Se commemori ma non eviti altre vittime, hai fallito (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi è la giornata dedicata alle vittime del Covid e ci sta, ci sta tutta. Ma se commemori i morti con energia ma non metti la stessa energia nell’evitare che altri morti ci siano, hai fallito. commemoriamo i morti, ma non impediamo che ce ne siano altri su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi è la giornata dedicata alledel Covid e ci sta, ci sta tutta. Ma sei morti con energia ma non metti la stessa energia nell’evitare che altri morti ci siano, haiamo i morti, ma non impediamo che ce ne siano altri su Notizie.it.

Commemoriamo i morti, ma non impediamo che ce ne siano altri

