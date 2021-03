Scambio di video di minori abusati on line | 3 arresti | 119 persone indagate | anche militari

Advertising

ignaziocorrao : Ho avuto uno scambio con un leghista: In sostanza, ieri quando al governo c’era @GiuseppeConteIT erano sempre pront… - RaiNews : Oltre cento perquisizioni eseguite dalla Polizia Postale, nell'ambito di una vasta indagine di contrasto alla pedop… - pianainforma : Pedopornografia, scambio di video e immagini di minori abusati tre arresti - - MenegazziMarina : RT @sabrina__sf: Anche neonati, NEONATI. Pedopornografia, si scambiavano sui social video di minori abusati: tre arresti e 119 indagati co… - tusciaweb : Scambio di foto e video di minori abusati, tre arresti e 119 indagati Catanzaro - Si scambiavano sui social immagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scambio video

Tre persone arrestate, 119 indagati, 28 mila immagini e 8 milaa carattere pedopornografico e oltre 230 dispositivi informatici (cellulari, tablet, hard disk,...messo fine a un vorticoso, ...Un'indagine che fa rabbrividire e che ha portato all'arresto di tre persone in varie Regioni con l'accusa di aver partecipato a unosui social di immagini edi minori abusati o vittime di violenze, tra i quali anche neonati. 119 sono gli indagati, con un'età compresa tra i 18 e i 72 anni. La rete è stata scoperta ...Un’indagine che fa rabbrividire e che ha portato all’arresto di tre persone in varie Regioni con l'accusa di aver partecipato a uno scambio sui social di immagini e video di minori abusati o vittime ...Più di cento perquisizioni, tre arresti in flagranza, un esercito di utenti che scambiava video e foto di minori, persino neonati, abusati o vittime di violenze. È una vera e propria rete di pedofili ...