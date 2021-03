Sandra Milo finge malore dopo vaccino Covid: paura in studio – VIDEO (Di giovedì 18 marzo 2021) Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino anti-Covid e in studio i conduttori sono allarmati. Il vaccino Astrazeneca, dopo la sospensione temporanea dovuta ai pochissimi casi di trombosi del seno venoso cerebrale, è stato considerato da Ema sicuro ed efficace. Ma prima di questa notizia, Sandra Milo in mattinata, ospite L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 marzo 2021)unaver fatto la seconda dose delanti-e ini conduttori sono allarmati. IlAstrazeneca,la sospensione temporanea dovuta ai pochissimi casi di trombosi del seno venoso cerebrale, è stato considerato da Ema sicuro ed efficace. Ma prima di questa notizia,in mattinata, ospite L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fdiciannove : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita - jupitears : lo scherzo di Sandra Milo in radio può aver fatto ridere o meno però nelle stories ha spiegato che stava ironizzand… - simonabastiani : Sandra Milo l'ha fatta davvero fuori dal vasino....pessimo scherzo!! @GeppiC #ungiornodapecora - ValeriaColibri : RT @GiusCandela: Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp - sildanifil : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita -