Salvini contro Sala: «Non può scaricare gli errori della sinistra sull'Inter» (Di giovedì 18 marzo 2021) Matteo Salvini, leader della Lega Nord, è intervenuto nella diatriba tra l'Inter e il sindaco di Milano Beppe Sala. Queste il tweet polemico del leghista. «Il sindaco Sala non può scaricare errori, ritardi e litigi politici della sinistra in Comune sulle spalle dell'Inter. Lo dico da milanese e milanista: basta perdere tempo, il nuovo stadio di Milano è un'opportunità di sviluppo e lavoro imperdibile!».

