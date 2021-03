Nuove povertà per la pandemia (Di giovedì 18 marzo 2021) di Michele Andreucci È aumentato di oltre il 20% rispetto al 2019 il numero delle certificazioni Isee sulla situazione economica presentate nel 2020 alla Caf della Cisl di Bergamo, che raccoglie il 45%... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) di Michele Andreucci È aumentato di oltre il 20% rispetto al 2019 il numero delle certificazioni Isee sulla situazione economica presentate nel 2020 alla Caf della Cisl di Bergamo, che raccoglie il 45%...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove povertà Nuove povertà per la pandemia Sottolinea Mario Gatti (foto), segretario della Cisl di Bergamo: "Siamo di fronte ad una nuova povertà: famiglie che negli ultimi sei mesi sono precipitate in una condizione di difficoltà quotidiana. ...

Strategia regionale di sviluppo sostenibile, la regione approva obiettivi in condivisione con territorio e cittadini ... perseguire l'equità tendendo verso l'eliminazione della povertà, tutelare la biodiversità, promuovere lo sviluppo di nuove soluzioni produttive sostenibili, sono le linee fondanti della Strategia ...

Sottolinea Mario Gatti (foto), segretario della Cisl di Bergamo: "Siamo di fronte ad una nuova povertà: famiglie che negli ultimi sei mesi sono precipitate in una condizione di difficoltà quotidiana. ..."