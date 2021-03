Molestie e minacce ai condomini: scatta l'ammonimento del questore per un 30enne (Di giovedì 18 marzo 2021) E' scattata la misura dell'ammonimento, a firma del questore, per un cittadino marocchino 30enne, regolarmente residente a Ponsacco, nei cui confronti nei giorni scorsi era stata presentata una ... Leggi su pisatoday (Di giovedì 18 marzo 2021) E'ta la misura dell', a firma del, per un cittadino marocchino, regolarmente residente a Ponsacco, nei cui confronti nei giorni scorsi era stata presentata una ...

Advertising

zazoomblog : Molestie e minacce ai condomini: scatta lammonimento del questore per un 30enne - #Molestie #minacce #condomini:… - umbertoliuzzo : RT @GDS_it: Minacce e molestie alla moglie, arrestato un rumeno ad #Alcamo - GDS_it : Minacce e molestie alla moglie, arrestato un rumeno ad #Alcamo - PMO_W : RT @CCKKI: @gekomino @AStramezzi @umanesimo Scusa, ma diffamazione di cosa? Non ti sembra che il tuo post rientri nelle 'minacce e molestie… - francibassini : RT @RamingodiArnor: @danielescillia @Giulia_B Sta storia del #notallmen ha rotto a me che ho il cazzo, figuriamoci alle donne. Che non sara… -

Ultime Notizie dalla rete : Molestie minacce Molestie e minacce ai condomini: scatta l'ammonimento del questore per un 30enne Una famiglia in particolare lamentava quotidiane molestie, minacce, dispetti, ingiurie spesso gratuite da parte dell'uomo, insofferente alle regole condominiali e sordo ai diversi richiami a tenere ...

Molestie e minacce ai condomini Una famiglia in particolare lamentava quotidiane molestie, minacce, dispetti, ingiurie spesso gratuite da parte dell' uomo, insofferente alle regole condominiali e sordo ai diversi richiami a tenere ...

Molestie e minacce ai condomini: scatta l'ammonimento del questore per un 30enne PisaToday Condòmini vessati da un inquilino: interviene la polizia Accade a Ponsacco, dove un 30enne marocchino si è visto arrivare un 'cartellino giallo ' dalla Questura per atteggiamenti molesti nei confronti dei vicini di casa ...

Molestie e minacce verso i condomini: 30enne nei guai Un ammonimento per un trentenne a Ponsacco. L'uomo, di origini marocchine, si è reso protagonista di molestie, minacce, dispetti e ingiurie verso i ...

Una famiglia in particolare lamentava quotidiane, dispetti, ingiurie spesso gratuite da parte dell'uomo, insofferente alle regole condominiali e sordo ai diversi richiami a tenere ...Una famiglia in particolare lamentava quotidiane, dispetti, ingiurie spesso gratuite da parte dell' uomo, insofferente alle regole condominiali e sordo ai diversi richiami a tenere ...Accade a Ponsacco, dove un 30enne marocchino si è visto arrivare un 'cartellino giallo ' dalla Questura per atteggiamenti molesti nei confronti dei vicini di casa ...Un ammonimento per un trentenne a Ponsacco. L'uomo, di origini marocchine, si è reso protagonista di molestie, minacce, dispetti e ingiurie verso i ...