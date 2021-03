Milano-Sanremo 2021: i favoriti. Van Aert-Van der Poel-Alaphilippe, la ‘solita’ triade pronta a colpire (Di giovedì 18 marzo 2021) È la prima Monumento, quella più equilibrata, con 280 chilometri praticamente di calma apparente e poi i fuochi d’artificio sul finale. Stiamo parlando della Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo, in programma sabato. C’è tantissima attesa per l’edizione numero 112 che si preannuncia davvero spettacolare. Andiamo a scoprire i possibili favoriti. Tre nomi, ormai si può chiamare la solita triade. Hanno già animato il Giro delle Fiandre dell’anno scorso e hanno dato dimostrazione delle loro potenzialità nei giorni passati alla Tirreno-Adriatico. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe: tre corridori, dai quali molto probabilmente uscirà il nome del vincitore. Due di loro si sono già aggiudicati la corsa nelle passate edizioni e nel 2020 si sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) È la prima Monumento, quella più equilibrata, con 280 chilometri praticamente di calma apparente e poi i fuochi d’artificio sul finale. Stiamo parlando della Classicissima di Primavera, la, in programma sabato. C’è tantissima attesa per l’edizione numero 112 che si preannuncia davvero spettacolare. Andiamo a scoprire i possibili. Tre nomi, ormai si può chiamare la solita. Hanno già animato il Giro delle Fiandre dell’anno scorso e hanno dato dimostrazione delle loro potenzialità nei giorni passati alla Tirreno-Adriatico. Wout van, Mathieu van der, Julian: tre corridori, dai quali molto probabilmente uscirà il nome del vincitore. Due di loro si sono già aggiudicati la corsa nelle passate edizioni e nel 2020 si sono ...

Advertising

biciPRO1 : Previsioni meteo in netto miglioramento in vista della @Milano_Sanremo di domani secondo l'Areonautica Militare. Ci… - infobetting : Milano-Sanremo 2021, nuovo duello tra Van Der Poel e Van Aert? - aquila7630 : Startlist #MilanoSanremo 2021: scopri l’elenco dei partecipanti. #UCI #18marzo - SpazioCiclismo : Trek - Segafredo pronta alla #MilanoSanremo con Vincenzo Nibali e Jasper Stuyven come uomini di riferimento - SimoDGregorio92 : RT @Zeta_Luiss: La Classicissima, la prima Monumento dell’anno, così bella, impossibile da pronosticare. È la @Milano_Sanremo, una delle ga… -