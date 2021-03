Lotta, nel Preolimpico di Budapest Abraham Conyedo sconfitto in semifinale. Mancato il pass per i Giochi (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ scattato oggi a Budapest, in Ungheria, il Preolimpico su base europea di Lotta, che mette in palio due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che bisogna arrivare in finale per andare alle Olimpiadi, anche se poi verranno comunque disputati gli atti conclusivi in quanto assegneranno punti validi per il ranking (importante anche per la definizione delle teste di serie nel torneo olimpico). Oggi, giovedì 18, è toccato allo stile libero, dove nei -74kg dello stile libero è già qualificato alle Olimpiadi Frank Chamizo Marquez, in virtù del secondo posto ai Mondiali 2019. L’Italia arriva ad un passo dal centrare il secondo biglietto per i Giochi con Abraham Conyedo Ruano, che nei -97kg, da testa di serie numero 1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ scattato oggi a, in Ungheria, ilsu base europea di, che mette in palio due posti per idi Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che bisogna arrivare in finale per andare alle Olimpiadi, anche se poi verranno comunque disputati gli atti conclusivi in quanto assegneranno punti validi per il ranking (importante anche per la definizione delle teste di serie nel torneo olimpico). Oggi, giovedì 18, è toccato allo stile libero, dove nei -74kg dello stile libero è già qualificato alle Olimpiadi Frank Chamizo Marquez, in virtù del secondo posto ai Mondiali 2019. L’Italia arriva ad uno dal centrare il secondo biglietto per iconRuano, che nei -97kg, da testa di serie numero 1 ...

Advertising

mante : Il fatto che la Lega abbia indicato il nome di un incompetente nel massimo organismo scientifico di lotta alla pand… - guerini_lorenzo : Al Parco Trenno a #Milano per l’inaugurazione del primo Drive Through della #Difesa trasformato nel presidio vaccin… - ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - zazoomblog : Lotta nel Preolimpico di Budapest Abraham Conyedo sconfitto in semifinale. Mancato il pass per i Giochi - #Lotta… - folklodrrama : RT @antichiprofumi: è giusto un po' disumanizzante leggere dell'inclusione della lotta per gli animali nel femminismo intersezionale quando… -