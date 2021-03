Llorente: “A Napoli, a me Milik e Ounas hanno tolto il numero e ci hanno fatto allenare da soli” (Di giovedì 18 marzo 2021) Intervistato dall’agenzia di stampa ‘EFE’, Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, ora all’Udinese, è tornato sull’addio ai campani, parlando dei difficili mesi da fuori rosa con i partenopei. Queste le sue parole: “Da quando se n’è andato Ancelotti non ho avuto più spazio e mi hanno ceduto. Volevano che me ne andassi e mi parlavano sempre molto bene dell’Udinese. Il rapporto con Gattuso è stato molto buono, mi ha trattato sempre con grande rispetto, ma gli avevano comprato i suoi giocatori, Osimhen e Petagna, e probabilmente doveva dare loro la precedenza. Quand’è arrivato Gattuso, lo scorso anno, io mi sono infortunato. Poi, quando sono tornato ad allenarmi in gruppo è scoppiata la pandemia e tutto si è fermato per tre mesi. Per un giocatore con le mie caratteristiche è stato un orrore. Passando a questa ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Intervistato dall’agenzia di stampa ‘EFE’, Fernando, ex attaccante del, ora all’Udinese, è tornato sull’addio ai campani, parlando dei difficili mesi da fuori rosa con i partenopei. Queste le sue parole: “Da quando se n’è andato Ancelotti non ho avuto più spazio e miceduto. Volevano che me ne andassi e mi parlavano sempre molto bene dell’Udinese. Il rapporto con Gattuso è stato molto buono, mi ha trattato sempre con grande rispetto, ma gli avevano comprato i suoi giocatori, Osimhen e Petagna, e probabilmente doveva dare loro la precedenza. Quand’è arrivato Gattuso, lo scorso anno, io mi sono infortunato. Poi, quando sono tornato ad allenarmi in gruppo è scoppiata la pandemia e tutto si è fermato per tre mesi. Per un giocatore con le mie caratteristiche è stato un orrore. Passando a questa ...

