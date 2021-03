Insalata di tonno, arance e finocchi (Di giovedì 18 marzo 2021) Preparazione: 15 minutiCalorie: 313 Kcal a persona INGREDIENTI PER 4 PERSONE:400 g di tonno fresco2 finocchi (circa 500 g) 2 arance (circa 400 g) 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 2 cucchiai di semi misti (sesamo, lino, zucca) sale Procedimento Fate scaldare due cucchiai di olio in una padella antiaderente. Scottate velocemente i tranci di tonno (basteranno 1 o 2 minuti per lato). Fatelo intiepidire e tagliatelo a cubetti. Affettate sottilmente i finocchi, avendo cura di eliminare le parti verdi. Pelate a vivo le arance e tagliatele a spicchi. Riunite in un’insalatiera tonno, arance e finocchi: condite con il restante olio, salate leggermente e guarnite con i semi. Segreto / Consiglio Questo piatto apporta proteine ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Preparazione: 15 minutiCalorie: 313 Kcal a persona INGREDIENTI PER 4 PERSONE:400 g difresco2(circa 500 g) 2(circa 400 g) 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 2 cucchiai di semi misti (sesamo, lino, zucca) sale Procedimento Fate scaldare due cucchiai di olio in una padella antiaderente. Scottate velocemente i tranci di(basteranno 1 o 2 minuti per lato). Fatelo intiepidire e tagliatelo a cubetti. Affettate sottilmente i, avendo cura di eliminare le parti verdi. Pelate a vivo lee tagliatele a spicchi. Riunite in un’insalatiera: condite con il restante olio, salate leggermente e guarnite con i semi. Segreto / Consiglio Questo piatto apporta proteine ...

