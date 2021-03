Il detto e non detto dietro lo scontro Inter-Sala (Di giovedì 18 marzo 2021) Il silenzio su San Siro è durato solo qualche mese. La richiesta a Inter e Milan, da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala, di abbassare i toni sul progetto del nuovo stadio e non trasformarlo in un tema elettorale, è stata disattesa oggi dallo stesso primo cittadino milanese. “Non è che posso affidare un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Il silenzio su San Siro è durato solo qualche mese. La richiesta ae Milan, da parte del sindaco di Milano Giuseppe, di abbassare i toni sul progetto del nuovo stadio e non trasformarlo in un tema elettorale, è stata disattesa oggi dallo stesso primo cittadino milanese. “Non è che posso affidare un L'articolo

Advertising

Link4Universe : Il tipo di pensiero tossico e violento che viene detto come se fosse normale, in mezzo tra i commenti. Questo NON è… - marcotravaglio : COME NON DETTO È una vera vergogna che Giuseppe Conte, schiavo di Trump e di Casalino, grillino e dunque servo dei… - MetaErmal : Ah che sia chiaro, se qualcuno non me lo avesse detto, non lo avrei scoperto mai. Siete dei 60 di geni! Bravi!! - Giupdis : @BarbieXanax Credo che per loro non lo sia...detto da uno a cui hanno personalmente chiesto di 'cambiare strada' se… - nuvolar97330681 : RT @jabbaTM: Oggi Biden non ha detto nulla sulla Cina??? Domni mi aspetto una presa di posizione netta contro l'Impero Romulano e pure cont… -