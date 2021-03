GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Leggi su udine20

(Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione30aSerie BKT, la Lega B celebrerà la XXVI , che cade il 21 marzo 2021, attraverso l’iniziativa denominata “Lo sport non vi dimentica” promossa da Libera. Nelle scorse settimane l’incontro tra il presidenteLega B, Mauro Balata, e quello di Libera, Don Luigi Ciotti, ha messo le basi per portare avanti una collaborazione atta a rafforzare la sfida alla mafia attraverso l’impatto che lo sport, e in particolare la Serie B, che è sempre più radicata nei territori italiani e nei giovani, può avere sul panorama nazionale. In occasione30adi campionato, dunque, i capitanisquadreSerie BKT scenderanno in campo con una speciale maglietta con la scritta “Lo sport non vi ...