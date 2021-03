Dopo 16 anni, un pesantissimo addio: ecco chi lascia Milly Carlucci, un enorme "buco" in Rai | Guarda (Di giovedì 18 marzo 2021) Una pesantissima defezione per Milly Carlucci in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il varietà del sabato sera di Rai 1, uno dei prodotti di punta in termini di share di Viale Mazzini. Simone Di Pasquale, uno dei professionisti presenti nel format sin dalla prima edizione del 2005, lascerà infatti il programma. Un duro colpo, per Milly Carlucci, che perde una delle vere e storiche colonne di Ballando. Su Instagram, infatti, il ballerino ha pubblicato un lungo post di saluti e ringraziamenti che a molti è sembrato un vero e proprio. Quasi certo il fatto che Di Pasquale non sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2021. Altra conferma arriva dal fatto che il ballerino non ha risposto a tutti quelli che, sui social, gli chiedevano se effettivamente stesse abbandonando il programma: Simone si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Una pesantissima defezione perin vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il varietà del sabato sera di Rai 1, uno dei prodotti di punta in termini di share di Viale Mazzini. Simone Di Pasquale, uno dei professionisti presenti nel format sin dalla prima edizione del 2005, lascerà infatti il programma. Un duro colpo, per, che perde una delle vere e storiche colonne di Ballando. Su Instagram, infatti, il ballerino ha pubblicato un lungo post di saluti e ringraziamenti che a molti è sembrato un vero e proprio. Quasi certo il fatto che Di Pasquale non sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2021. Altra conferma arriva dal fatto che il ballerino non ha risposto a tutti quelli che, sui social, gli chiedevano se effettivamente stesse abbandonando il programma: Simone si è ...

Advertising

NicolaMorra63 : Nel 2011 cominciava la tragedia della #Siria. Dopo 10 anni di guerra si contano 400mila morti e 5 milioni e mezzo d… - Link4Universe : Questa è una foto a colori naturali, come li vedreste ad occhio nudo, di Plutone, ex-nono pianeta del Sistema Solar… - enpaonlus : Faenza. E’ morto il gatto Mandarino, tornato a casa dopo 8 anni. La sua storia aveva commosso l’Italia… - INYOUREYESZ4YN : RT @zjmwith1d: Ho adorato le dolci parole che Zayn ha avuto per Niall e per Khai ma ho letteralmente fatto i salti di gioia quando ha detto… - trusco1973 : @BesideYouAsh_ Conosci i prodotti Herbalife? Mia moglie è 15 anni che ha trovato la soluzione. Basta alti e bassi,… -