Cyberattacco a Microsoft Exchange | l’Italia una delle nazioni più colpite

(Di giovedì 18 marzo 2021) Abbiamo ampiamento discusso delma purtroppo dobbiamo riportare cheè unapiù. Ecco quanto si evince dall’immagine di PaloAlto Networks: L’attacco ai danni dei server di posta elettronica di Redmond è ancora in corso: più di 80mila server del mondo risultano ancora esposti. E 3.700 di questi sono in Italia! Le vulnerabilità dei sistemi informatici hanno permesso a gruppi di cybercriminali di compiere attacchi di cyberspionaggio su larga scala in tutto il mondo. Alla fine dell’anno scorso la vicenda legata a SolarWinds ha scosso gli Stati Uniti con il più gravemai subìto da un paese. Ed ora, a distanza di qualche mese, le vulnerabilità nei server ...

L'attacco di cyberspionaggio ai danni dei server di posta elettronica di Redmond è ancora in corso: più di 80mila server del mondo risultano ancora esposti. E 3.700 di questi sono in Italia, il quinto ...La stessaha comunicato la presenza di questo bug a marzo e ha fornito anche una patch, ossia un aggiornamento informatico per correggerlo. Il problema è che molte aziende non l'hanno ...Nel messaggio inviato ai clienti usiness spiega che non appena Microsoft ha rilasciato le patch correttive il 3 marzo sono state subito installate su tutti i server, e sono anche state fatte tutte le ...Nei giorni scorsi anche l'Eba, l'Autorità bancaria europea ha subìto un cyber-attacco ai suoi server di Microsoft Exchange e nel suo comunicato ha sottolineato che altre istituzioni nel mondo sono ...