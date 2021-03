Covid, oggi Draghi a Bergamo per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi oggi parteciperà alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus che si terrà a Bergamo. Alle ore 11 verrà deposta una corona di di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11:15, al Parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l’inaugurazione del Bosco della memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali. La Giornata è stata scelta in ricordo della notte in cui per le vie della città lombarda sfilarono i camion dell’esercito che trasportarono via centinaia di defunti per la cremazione. Il via libera al ddl che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Marioparteciperà allainda Coronavirus che si terrà a. Alle ore 11 verrà deposta una corona di di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11:15, al Parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l’inaugurazione del Bosco dellacon la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali. Laè stata scelta in ricordo della notte in cui per le vie della città lombarda sfilarono i camion dell’esercito che trasportarono via centinaia di defunti per la cremazione. Il via libera al ddl che ...

