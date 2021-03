Covid-19, Goggia: “Anno difficilissimo per noi bergamaschi, è emersa nostra indole” (Di giovedì 18 marzo 2021) Sofia Goggia è intervenuta ai microfoni di Sky Sport in occasione della Giornata nazionale per le vittime dell’epidemia da Coronavirus. “È stato un Anno difficilissimo per noi bergamaschi, però credo che siamo riusciti comunque a mettere in campo la nostra indole orobica”, ha spiegato la sciatrice, fresca vincitrice della coppa di discesa. “Anche io nel mio piccolo nei momenti di difficoltà ho detto ‘io sono di Bergamo e non mollo mai’. Mi ha dato tanta forza”, ha concluso Goggia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Sofiaè intervenuta ai microfoni di Sky Sport in occasione della Giornata nazionale per le vittime dell’epidemia da Coronavirus. “È stato unper noi, però credo che siamo riusciti comunque a mettere in campo laorobica”, ha spiegato la sciatrice, fresca vincitrice della coppa di discesa. “Anche io nel mio piccolo nei momenti di difficoltà ho detto ‘io sono di Bergamo e non mollo mai’. Mi ha dato tanta forza”, ha concluso. SportFace.

