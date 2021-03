Capi in pelle di fungo: il passo nella moda sostenibile di Stella McCartney (Di giovedì 18 marzo 2021) È lei che disegna gli abiti con cui ci piace vestirci e lo fa da oltre vent’anni. A partire dalla sua sfilata di laurea alla Central Saint Martins, nel 1995, Stella McCartney ha avuto un successo istantaneo. Nel ’97 la chiamano da Chloe? che, grazie alla sua visione, acquista il fascino del must-have. Quando nel 2001 lancia il suo omonimo brand, ha le idee molto chiare: una femminilità decisa, sartoriale. La vera carta vincente, pero?, e? l’eco-consapevolezza, resa desiderabile e portabile proprio perché non nuoce all’ambiente. E cosi?, all’improvviso, tutte sognano di sfoggiare il suo blazer con le spalle definite e un paio dei suoi kitten heels in pelle sostenibile. Oggi Stella McCartney muove un altro passo nella moda ... Leggi su newsagent (Di giovedì 18 marzo 2021) È lei che disegna gli abiti con cui ci piace vestirci e lo fa da oltre vent’anni. A partire dalla sua sfilata di laurea alla Central Saint Martins, nel 1995,ha avuto un successo istantaneo. Nel ’97 la chiamano da Chloe? che, grazie alla sua visione, acquista il fascino del must-have. Quando nel 2001 lancia il suo omonimo brand, ha le idee molto chiare: una femminilità decisa, sartoriale. La vera carta vincente, pero?, e? l’eco-consapevolezza, resa desiderabile e portabile proprio perché non nuoce all’ambiente. E cosi?, all’improvviso, tutte sognano di sfoggiare il suo blazer con le spalle definite e un paio dei suoi kitten heels in. Oggimuove un altro...

