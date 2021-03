Biden - Putin | principio di crisi o una messinscena | ' Assassino' | ' Chi lo dice sa di esserlo'

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo le tensioni dei giorni scorsi per le parole disu("Sì, è un killer"), oggi da Mosca arriva un invito inaspettato: il presidente russo è pronto per un colloquio online con il capo ...

rispondendo aaffonda il coltello dimostrandosi sottile conoscitore della mente umana. Il presidente russo ha fatto riferimento a un processo mentale che in psicoanalisi è definito '...... intenzionato a farlo passare come la parte debole che non ha il coraggio di confrontarsi,ha replicato tenendosi sulle generali: 'Sono certo che prima o poi io eci parleremo', ha detto ...Biden scivola, uno, due, tre volte mentre sale sulle scalette dell’Air Force One. Sarà l’influsso dell’augurio di Putin, il dopo essersi beccato del “killer” da parte del presidente Usa gli ha ...Consapevole che un rifiuto secco farebbe il gioco del suo avversario, intenzionato a farlo passare come la parte debole che non ha il coraggio di confrontarsi, Biden ha replicato tenendosi sulle ...