AstraZeneca, nessun nesso con trombosi ma l’Aifa chiede “raccomandazioni all’uso” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’attuale versione dell’Assessment report, o sintesi dei dati, nelle conclusioni afferma chiaramente che non è stato stabilito nessun nesso tra questi eventi rari e il vaccino in questione. Ovvero sono eventi segnalati ma in cui non è stabilito un nesso di causalità. Questo può portare comunque, analizzando il complesso dei fenomeni accaduti, ad alcune raccomandazioni all’uso che sono in corso di valutazione“. Lo ha detto, in audizione in Commissione Affari sociali, Nicola Magrini, direttore generale Aifa, in merito a rare trombosi in alcune persone vaccinate con AstraZeneca. Tali eventi, ha detto,”avevano un rischio di base noto“. “I numeri di incidenza naturali di trombosi sono relativamente elevati, anche in popolazioni a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’attuale versione dell’Assessment report, o sintesi dei dati, nelle conclusioni afferma chiaramente che non è stato stabilitotra questi eventi rari e il vaccino in questione. Ovvero sono eventi segnalati ma in cui non è stabilito undi causalità. Questo può portare comunque, analizzando il complesso dei fenomeni accaduti, ad alcuneche sono in corso di valutazione“. Lo ha detto, in audizione in Commissione Affari sociali, Nicola Magrini, direttore generale Aifa, in merito a rarein alcune persone vaccinate con. Tali eventi, ha detto,”avevano un rischio di base noto“. “I numeri di incidenza naturali disono relativamente elevati, anche in popolazioni a ...

Advertising

repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - Corriere : Biella, l’autopsia del professore morto: «Nessun collegamento con il vaccino» - Agenzia_Ansa : L'Oms invita a non fermare le vaccinazioni di #AstraZeneca. 'Stiamo esaminando tutti i dati, al momento non e' stat… - anteprima24 : ** #AstraZeneca, nessun nesso con #Trombosi ma l'#Aifa chiede 'raccomandazioni all'uso' ** - GabrieleFigini : RT @valy_s: #Covid19 Al di là di tutto, #AstraZeneca è autorizzato SOLO su persone senza gravi patologie Qui leggo che è stata vaccinata un… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca nessun Palù (Aifa) su AstraZeneca: 'L'Ema valuta se serve cautela per alcuni soggetti' ... gli eventi trombotici sono stati molto pochi e nessun caso mortale era legato alla vaccinazione". Lo stop al vaccino AstraZeneca è stato un eccesso di precauzione? "Forse sì, ma la precauzione è ...

Campagna vaccinale, 205 volontari rispondono all'appello, Pasqualone: 'il numero crescerà' ...somministrazione del vaccino Astrazeneca, bloccato tre giorni fa dopo alcuni eventi avversi, e il decesso di almeno sei persone avvenuto qualche ora dopo il vaccino. Al momento non è emerso nessun ...

AstraZeneca, la Polizia di Stato: «Nessun pericolo» Il Sole 24 ORE Il terrore a due facce Il terrore a due facce. giovedì 18 marzo 2021. La vicenda del momento, il caso del vaccino Astrazeneca, sembra del tutto speculare al modo con il quale, da un anno a questa parte ...

AstraZeneca, nessun nesso con trombosi ma l’Aifa chiede “raccomandazioni all’uso” “L’attuale versione dell’Assessment report, o sintesi dei dati, nelle conclusioni afferma chiaramente che non è stato stabilito nessun nesso tra questi eventi rari e il vaccino in questione. Ovvero so ...

... gli eventi trombotici sono stati molto pochi ecaso mortale era legato alla vaccinazione". Lo stop al vaccinoè stato un eccesso di precauzione? "Forse sì, ma la precauzione è ......somministrazione del vaccino, bloccato tre giorni fa dopo alcuni eventi avversi, e il decesso di almeno sei persone avvenuto qualche ora dopo il vaccino. Al momento non è emerso...Il terrore a due facce. giovedì 18 marzo 2021. La vicenda del momento, il caso del vaccino Astrazeneca, sembra del tutto speculare al modo con il quale, da un anno a questa parte ...“L’attuale versione dell’Assessment report, o sintesi dei dati, nelle conclusioni afferma chiaramente che non è stato stabilito nessun nesso tra questi eventi rari e il vaccino in questione. Ovvero so ...