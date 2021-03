Anche De Vrij e Vecino positivi | l' Inter è un focolaio | con il Sassuolo non si gioca Che guaio per Antonio Conte

(Di giovedì 18 marzo 2021) L'è ufficialmente un. Dopo il giro di tamponi della mattinata, si scopre cheil al difensore Stefan dee il centrocampista Matiassonoal coronavirus. I casi si aggiungono a quelli di D'Ambrosio e di Handanovic registrati nelle ultime ore. E questo comporta lo stop alla disputa della prossima partita in Seria A. Confermato, a questo punto, il fatto che la partita di serie A con il, prossimo appuntamento in calendario per i ragazzi di, verrà rinviata. Un duro colpo per i nerazzurri, lanciatissimi verso lo scudetto, e che ora dovranno fare i conti non solo con i casi dità macon una riorganizzazione forzosa del ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Vrij

Calcio. Altri due casi di coronavirus fra i giocatori nerazzurri e niente Inter - Sassuolo sabato. Si aggrava la situazione ad Appiano Gentile: dopo D'Ambrosio e HandanovicStefan dee Matias Vecino sono risultati positivi al Covid - 19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. "I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione", ...... oggi è il turno di Dee Vecino. I due giocatori sono in isolamento domiciliare dopo essere ... DECISIONE ATS -se l'Inter, come tutti sperano non arriverà nell'arco di una settimana alle 10 ...MILANO (ITALPRESS) – Altri due casi di coronavirus fra i giocatori nerazzurri e niente Inter-Sassuolo sabato. Si aggrava la situazione ad Appiano Gentile: dopo D’Ambrosio e Handanovic anche Stefan de ...L'Inter ha reso nota la positività al Coronavirus di de Vrij e di Vecino in seguito ai test effettuati ieri attorno all'ora di pranzo. Questo il comunicato: ...