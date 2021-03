Akash Kumar, chi è, età, carriera, origini, madre, Instagram, l’Isola dei Famosi (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio: ma conosciamolo meglio. Akash Kumar: chi è, età, carriera, origini, madre Akash Kumar è nato il 16 novembre del 1991 ed è un modello italiano-indiano-brasiliano. Akash è nato a Nuova Delhi, il padre è un imprenditore indiano mentre la mamma una modella brasiliana, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche, il modello dagli occhi di ghiaccio: ma conosciamolo meglio.: chi è, età,è nato il 16 novembre del 1991 ed è un modello italiano-indiano-brasiliano.è nato a Nuova Delhi, il padre è un imprenditore indiano mentre la mamma una modella brasiliana, ...

