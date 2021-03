Vaccini e scudo penale, Di Pietro: “Se non funziona ne risponda chi lo crea” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con lo stop al vaccino anti-covid di Astrazeneca si pone il problema di tutelare con uno scudo penale il personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni. “Mi sembra una guerra fra poveri quella fra il medico che deve avere lo scudo penale per poter fare il vaccino e chi se lo inietta buttando la monetina: vivo o morto. Io intanto vorrei un vaccino sicuro, ma non ci dovrebbe essere bisogno dello scudo penale per i medici, perché se il vaccino non funziona, a risponderne non deve essere il medico che lo sta semplicemente iniettando. È per questo che – dice all’AdnKronos l’ex pm Antonio Di Pietro – non vorrei dare lo scudo penale a chi, invece, crea il vaccino, assicura che va bene e poi non è così. Ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con lo stop al vaccino anti-covid di Astrazeneca si pone il problema di tutelare con unoil personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni. “Mi sembra una guerra fra poveri quella fra il medico che deve avere loper poter fare il vaccino e chi se lo inietta buttando la monetina: vivo o morto. Io intanto vorrei un vaccino sicuro, ma non ci dovrebbe essere bisogno delloper i medici, perché se il vaccino non, a risponderne non deve essere il medico che lo sta semplicemente iniettando. È per questo che – dice all’AdnKronos l’ex pm Antonio Di– non vorrei dare loa chi, invece,il vaccino, assicura che va bene e poi non è così. Ma ...

Advertising

OSpeleologo : RT @noitre32: Scudo penale per le case farmaceutiche, scudo penale per gli Stati, scudo penale per i vaccinatori. Un minimo dubbio non vi v… - ierogamos : RT @noitre32: Scudo penale per le case farmaceutiche, scudo penale per gli Stati, scudo penale per i vaccinatori. Un minimo dubbio non vi v… - idkesse : RT @noitre32: Scudo penale per le case farmaceutiche, scudo penale per gli Stati, scudo penale per i vaccinatori. Un minimo dubbio non vi v… - alex_antony17 : RT @noitre32: Scudo penale per le case farmaceutiche, scudo penale per gli Stati, scudo penale per i vaccinatori. Un minimo dubbio non vi v… - doll__parts__ : RT @noitre32: Scudo penale per le case farmaceutiche, scudo penale per gli Stati, scudo penale per i vaccinatori. Un minimo dubbio non vi v… -