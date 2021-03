Vaccini, Draghi e Macron: “Campagna riparta subito con via libera EMA ad Astrazeneca” (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Ripartire subito con Astrazeneca: è l’obiettivo dell’operazione anti-sfiducia concordata da Roma e Parigi. Il Premier Mario Draghi ha avuto una conversazione con il Presidente francese Emmanuel Macron per fare il punto sulla questione Astrazeneca, dopo la sospensione della somministrazione del vaccino in diversi paesi europei, fra cui anche l’Italia e la Francia, e in attesa della conclusione dell’analisi avviata dall’EMA nella giornata di domani, giovedì 18 marzo. La sospensione – hanno convenuto – è solo “temporanea e cautelativa” in attesa che l’Agenzia europea per il farmaco valuti più approfonditamente la possibile correlazione fra i decessi e la somministrazione del vaccino, anche se le dichiarazioni preliminari in conferenza stampa sono incoraggianti e lasciano intendere che non ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Ripartirecon: è l’obiettivo dell’operazione anti-sfiducia concordata da Roma e Parigi. Il Premier Marioha avuto una conversazione con il Presidente francese Emmanuelper fare il punto sulla questione, dopo la sospensione della somministrazione del vaccino in diversi paesi europei, fra cui anche l’Italia e la Francia, e in attesa della conclusione dell’analisi avviata dall’EMA nella giornata di domani, giovedì 18 marzo. La sospensione – hanno convenuto – è solo “temporanea e cautelativa” in attesa che l’Agenzia europea per il farmaco valuti più approfonditamente la possibile correlazione fra i decessi e la somministrazione del vaccino, anche se le dichiarazioni preliminari in conferenza stampa sono incoraggianti e lasciano intendere che non ...

