Ue presenta il pass Covid per tornare a viaggiare (Di mercoledì 17 marzo 2021) Liberi di viaggiare. A trasformare in realtà quello che per il momento è solo una chimera potrebbe essere il nuovo pass Covid studiato dalla Commissione europea che spera così di salvare la libertà di movimento in Europa ed aiutare l'economia e il turismo a riprendersi dopo l'annus horribilis della pandemia. Consenso unanime degli Stati membri permettendo. Il certificato proposto da Bruxelles è gratuito per i cittadini e consiste in un QR code da tenere nello smartphone o da stampare su carta, come quelli utilizzati per i biglietti aerei, con tre alternative per dimostrare di poter viaggiare: essersi sottoposti alla vaccinazione, essere risultati negativi a un tampone, oppure essere guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. C'è, insomma, la possibilità di scegliere che strada percorrere ...

