Traffico Roma del 17-03-2021 ore 09 | 00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico in coda per incidente su via della Pineta Sacchetti in direzione della galleria Giovanni XXIII il terzo il Traffico sulla via Cassia con code tra via Braccianese la Giustiniana in direzione di Roma chiuso per lavori sulla Roma Fiumicino e il tratto tra l'uscita di via della Magliana e le tre fontane in direzione dell'EUR deviazioni su via della Magliana frequenti alla formazione di code nelle ore di maggior Traffico lavori anche in via di Grottarossa con transito a senso unico alternato in ...

