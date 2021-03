Torino, Cairo: “Stagione travagliata, ma sono fiducioso” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Credo molto nel Toro e in quel che abbiamo fatto, abbiamo avuto un Stagione un po’ travagliata ma sono fiducioso”. Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. Il numero uno dei granata si aspetta una vittoria contro il Sassuolo nel recupero per via del focolaio da coronavirus: “Il covid un pochino ha influenzato la Stagione della Serie A, con gli spalti vuoti e i focolai in squadra, com’è successo a noi ed anche ad altri. Ma sono cose che valgono per tutti, dobbiamo pensare a fare bene”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Credo molto nel Toro e in quel che abbiamo fatto, abbiamo avuto unun po’ma”. Queste le parole del presidente del, Urbano, a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. Il numero uno dei granata si aspetta una vittoria contro il Sassuolo nel recupero per via del focolaio da coronavirus: “Il covid un pochino ha influenzato ladella Serie A, con gli spalti vuoti e i focolai in squadra, com’è successo a noi ed anche ad altri. Macose che valgono per tutti, dobbiamo pensare a fare bene”. SportFace.

Torino, Cairo: “Stagione travagliata, ma sono fiducioso” “Credo molto nel Toro e in quel che abbiamo fatto, abbiamo avuto un stagione un po’ travagliata ma sono fiducioso”. Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Un Giorno da Pecora su R ...

