Taranto, accusa: truffa su forniture di dpi alla protezione civile del Lazio, in sei agli arresti domiciliari Guardia di finanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sei persone agli arresti domiciliari. Operazione della Guardia di finanza, comando provinciale di Taranto, su ipotesi di truffa nella fornitura di dispositivi di protezione individuale alla protezione civile del Lazio e a varie imprese, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sequestri di beni per quattro milioni di euro circa. Accuse a vario titolo. Ai domiciliari: Giacomo De Bellis, Antonio Formaro, Raffaele Buovolo, Francesco Oliviero, Pietro Rosati e Luciano Giorgetti. L’inchiesta è quella che ha come filone principale l’ipotesi di truffa in fornitura di dpi (dispositivi di protezione individuale) alla ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sei persone. Operazione delladi, comando provinciale di, su ipotesi dinella fornitura di dispositivi diindividualedele a varie imprese, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sequestri di beni per quattro milioni di euro circa. Accuse a vario titolo. Ai: Giacomo De Bellis, Antonio Formaro, Raffaele Buovolo, Francesco Oliviero, Pietro Rosati e Luciano Giorgetti. L’inchiesta è quella che ha come filone principale l’ipotesi diin fornitura di dpi (dispositivi diindividuale)...

Advertising

NoiNotizie : #Taranto, accusa: truffa su forniture di dpi alla protezione civile del #Lazio, in sei agli arresti domiciliari. Op… - zazoomblog : Laterza: accusa a 234 chilometri orari provocò incidente e una bimba ebbe una mano amputata. Condannato a tre anni… - NoiNotizie : Laterza (#Taranto): accusa, a 234 chilometri orari provocò incidente e una bimba ebbe una mano amputata. Condannato… - GraziaAmelia : RT @NoiNotizie: #Taranto: falso certificato di positività #Covid per evitare il carcere. Con questa accusa arrestato 29enne - NoiNotizie : #Taranto, accusa: fa finta di avere il corona virus per evitare il carcere, arrestato 29enne -